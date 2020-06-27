Büyükşehir'den hayvancılığa destek

Bursa'da kırsal kalkınma hedefiyle ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. vasıtasıyla 'Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ni başlattı.

Büyükşehir'den hayvancılığa destek
27.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:12
Bursa'da kırsal kalkınma hedefiyle ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. vasıtasıyla 'Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ni başlattı. Geleceğin tarımda olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, çok kaliteli damızlık hayvanları üreticiyle en uygun fiyatla buluşturduklarını belirtti.

Bursa'da kırsal kalkınmaya ve köyden kente göçün önlenmesine büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin hayvancılıkta daha da kalkınması amacıyla 'Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ni başlattı. Bu kapsamda 'Damızlık küçükbaş hayvan çiftliği' ve 'Damızlık düve üretim merkezi' yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projelerin uygulama noktalarından olan Mustafakemalpaşa Derekadı köyünde oluşturulan çiftlikte hayvancılığın özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve hayvan varlığının artırılmasını amaçlıyor.

"Bin 750 koyun üreticiyle buluşturuldu"

Geleceğin tarımda olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu manada üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirebilmek için çalıştıklarını belirtti. Kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını anlatan Başkan Aktaş, Bursa ve Türkiye'de hayvancılığının kalkınmasını ve üreticinin eğitilerek daha çok kazanmasını istediklerini dile getirdi. Üstün ırk verimli hayvanları üreticiye ulaştırarak kaliteyi ve verimliliği arttıracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Özellikle damızlık hayvan getirerek ülkemiz ve şehrimizde hayvan varlığını arttıracak bir fayda üretiyoruz. Ürettiğimiz hayvanların, uygun ödeme imkanlarıyla ve piyasa koşullarına göre çok makul fiyatlarla satışlarını yapıyoruz. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Yetiştirme sürecinde eğitim ve kontroller yapılıyor. Bugüne kadar 1750 koyunu üreticimizle buluşturduk. Şu an çiftliğimizde 262 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Çok kaliteli damızlık koçlarımız var" dedi.

"Tarım ve hayvancılığa tam destek"

Bugüne kadar birçok vatandaşın bu hizmetten yararlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bundan sonra da hayvancılığa başlamak ya da sürüsünü büyütmek isteyen üreticiler, Tarım AŞ'ye başvurabilir. İyi hayvanları en uygun imkanlarla vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tarıma ve hayvancılığa desteğimiz hep devam edecek. Bursa'mız için bereketli olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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