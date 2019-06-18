18.06.2019 10:17
Haberler»Güncel » Haber

Büyükşehir'den içme suyu paket arıtma tesisi hamlesi

Büyükşehir

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasında ciddi altyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasında ciddi altyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor.

Sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı tesis etmek için çalışmalarını hızla sürdüren ASKİ bu alanda önemli bir projeyi daha faaliyete geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üzerinde hassasiyetle durduğu sağlıklı içme suyu projesi kapsamında hat yapımlarının yanı sıra Mahallelere sağlıklı içme suyu hizmeti sunmak için içme suyu paket arıtma tesisi yapımlarında önemli mesafe kaydedildi.

Mahallelerin içme suyu kaynaklarından gelen suyu sağlıklı ve kaliteli olarak vatandaşlara ulaştırmak için 12 ilçede 66 adet içme suyu paket arıtma tesisi hizmete geçirildi. Yüksek teknolojiye sahip tesisler kaliteli ve sağlıklı içme suyu hizmeti veriyor. İlk etapta 66 adet açılan ve halkın hizmetine sunulan arıtma tesisleri il genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılması planlanıyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Özlem Çerçioğlu, ASKİ, Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:29 30 yıl önce "uyutulan" tohumlar toprakla buluştu
11:29 Kayısı şimdi de dondurmaya girdi
11:29 Karayolu kenarında sahte bal satışına şok baskın
11:29 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı
11:28 Orman yangınında 5,6 milyon liralık zararın karşılanması talebi
11:28 Anadolu Grubu, "Anadolu'dan Yarınlara" diyor
11:27 (Özel) Marangozlar teknolojiye direniyor