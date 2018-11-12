Büyükşehir'den İhale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım çalışması yapacak. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleye dört firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı yerlerinde kaldırım taşı tamiri, kaldırım döşenmesi ve kaydırmaz plastik halı serilmesi işleri için ihale yaptı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 714 bin TL olan ihaleye dört firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Başaran İnşaat: 1 milyon 644 bin TL
Aydın İnşaat: 1 milyon 749 bin TL
Yeniden Yapı: 1 milyon 768 bin TL
Öner Proje: 1 milyon 847 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kayseri
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:29