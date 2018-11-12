Büyükşehir'den İhale

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:29

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım çalışması yapacak. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleye dört firma katıldı.Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı yerlerinde kaldırım taşı tamiri, kaldırım döşenmesi ve kaydırmaz plastik halı serilmesi işleri için ihale yaptı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 714 bin TL olan ihaleye dört firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:Başaran İnşaat: 1 milyon 644 bin TLAydın İnşaat: 1 milyon 749 bin TLYeniden Yapı: 1 milyon 768 bin TLÖner Proje: 1 milyon 847 bin TLİhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ