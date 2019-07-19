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Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İldem'de yapılacak yaya yolları ve çevre düzenlemesi için dokuz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.

19.07.2019 12:30 Büyükşehir
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İldem'de yapılacak yaya yolları ve çevre düzenlemesi için dokuz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İldem D 2357. Cadde'de çevre düzenlemeleri ve yaya yolları yapımı işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 884 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Birliktaş İnşaat: 533 bin 600 TL

Üç Murat İnşaat: 568 bin 500 TL

Can-Er İnşaat: 582 bin 225 TL

Unipar İnşaat: 589 bin 350 TL

Özyurt A.Ş.: 601 bin 950 TL

Cenikler İnşaat: 631 bin 850 TL

Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 640 bin TL

Adnan Söğütlü: 664 bin 750 TL

Gökışığı İnşaat: 777 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Ekonomi

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