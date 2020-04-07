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Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı gıda ve hijyen maddesi yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, pazar filelerini de boş bırakmıyor.

07.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:01
Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı gıda ve hijyen maddesi yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, pazar filelerini de boş bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Tarım A.Ş ambarlarında her gün yüzlerce aile için gerçekleştirilen sebze paketleme çalışmalarına katılarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık filelerin her gün insanların adreslerine teslim edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Salgının kendisini gösterdiği ilk andan itibaren; sıcak yemekten evde bakıma, pazar giderlerinin temin edilmesinden market alışverişlerine, erzak kolilerinden hijyen maddelerine kadar her alanda hummalı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
10 günlük mutfak ihtiyacını gideren destek
Tarım AŞ'nin Bursa Sebze Hali'nde bulunan ambarlarını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, burada her gün 2 bine yakın aile için hazırlanan sebze paketleme çalışmalarına katıldı. 'Sıfır atık, sıfır kayıp', 'Tedbir var, panik yok. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?' yazılı fileler içerisine doldurulan 'antioksidan özelliğe sahip' mevsimsel sebzeler; 65 yaş üstü, işsiz ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılmak üzere her gün düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ'deki aktarma merkezine gönderiliyor. Vatandaşların evden çıkmalarını engellemeye ve 10 günlük mutfak ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlanan malzemeler, BUSKİ'deki aktarma merkezinden 'resmi kayıtlara göre belirlenen isimlere ulaştırılmak üzere' yola çıkartılıyor.
Bin 500 personelle canla-başla kesintisiz hizmet
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele noktasında 1500 personelle hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara, işsiz kalanlara yardım için yoğun bir çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Burada çalışan hanımefendilerin heyecan ve gayretini görüyorsunuz. Mutfakla ilgili tüm malzemeler; domatesinden patatesine, salatasından temel gıda maddelerine varana kadar birçok sebze, burada itinalı bir şekilde hazırlanıyor. Destek veren herkese, özellikle sürece katkı koyan hal esnafına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Virüs salgını nedeniyle işi ve aşı sıkıntıya giren vatandaşlara dokunabilmek adına özel bir gayretlerinin olduğunu yineleyen Başkan Aktaş, "Bursa Tarım AŞ'de hazırlanan paketlerde, 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık malzeme bulunuyor. Her gün bu işlem, seri bir şekilde devam ediyor. 3 milyon nüfusa yönelik hizmetlerimiz inşallah artarak sürecek. Bu sıkıntıların bir an önce ülkemiz ve insanlığın üzerinden kalkması temennisiyle, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel

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Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine sebze desteği
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