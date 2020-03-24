Büyükşehir'den il genelinde hijyen seferberliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve yıkama çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve kaldırımlar ile ana arterlerde 500 ton temizlik maddesi ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Yurt genelinde koronavirüs önlemleri noktasında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, ilk günden itibaren hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin tamamında sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve ana arterlerde yıkama çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde toplu ulaşım araçlarından oto terminallere, camilerden kamu kurumlarına, belediye hizmet binalarından park ve bahçelere kadar her alanda dezenfeksiyon uygulamasını titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yıkama ve temizlik çalışmaları, vatandaşlardan da tam not aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşların da belirtilen hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve evde kalmaya devam etmelerini istedi.

Kaynak: Bültenler