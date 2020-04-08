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Büyükşehir'den "inovatif fikirler yarışması"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Corona Virüs'le (COVID-19) mücadele nedeniyle okullarından uzak kalan 7-14 yaş aralığındaki çocukların boş zamanlarını nitelikli kılmak amacıyla Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan bir projeye imza atıldı.

08.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:34
Büyükşehir'den

Çin'de ortaya çıkan salgının kısa süre içerisinde küresel bir hal alması birçok insanın yaşam şartlarının değişimine yol açarak enfeksiyon riskine karşı evde kalıp önlem almasını beraberinde getirdi. Özellikle gündelik yaşamda meydana gelen değişim çocukların evde geçirdikleri süre zarfını arttırdı. Bu doğrultuda devreye giren Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, yenilenen çağa ayak uydurmak adına faaliyet gösterdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 7-14 yaş arası çocuklar için sosyal medya üzerinden "İnovatif Fikirler Yarışması" organize etti. Türkiye 'de ilk defa düzenlenen bu yarışmayla ise inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İnovatif fikirleri desteklemek ve katma değer sağlamak için ''Haydi Minik İnovatörler! Genetiğinizdeki İnovasyonu Açığa Çıkarın'' çağrısından hareketle gerçekleştirilecek yarışma içinse proje başvuruları; @gbbinovasyon sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram) adreslerinden kabul edilecek ve dereceye girecek olan yarışmacılar ödüllendirilecek. 1 Nisan 2020 tarihinde başlayan kayıtların son başvuru tarihi ise 1 Mayıs 2020.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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