Büyükşehir'den İslam Tarihi Dersleri

Hz. Ömer Döneminin anlatılmaya başlandığı dönemin ilk dersini tanınmış İlahiyatçılardan Prof. Dr. Mustafa Fayda verdi.

Büyükşehir Belediye binası yanındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilen derste, Prof. Dr. Mustafa Fayda, "Hz. Ömer ve Hilafet Dönemine Genel Bir Bakış" konusunu işledi.

Prof. Fayda, Hz. Ömer'in Hz. Peygamber'in Ashabından önemli bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, "Hz. Ömer, 2 yılı aşan Hz. Ebubekir döneminin ardından Resulullah'tan sonra Müslümanların hayatını Peygambersiz hayata hazırlayan, O'nsuz nasıl yaşanacak; Peygamberi aralarında hissederek, O'nun tebliğ ettiği Allah'ın KelamıKur'an-ı Kerim'i anlayarak hayatlarına nasıl tatbik edecekleri, dönemin sıkıntılarını aşacakları önemli bir kişiliktir" dedi.

İslam, son dindir

"Peygamberimiz, Tevhid akidesinin son peygamberidir" vurgusu yapan Prof. Fayda, şunları kaydetti:

"Hz. Peygamber, Hatemül Nebiyyindir. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette iki sıfatıyla öne çıkar. Bu iki sıfat, beşir ve nezir oluşudur. Yani, kıyamete kadar bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. İnsanlara diyor ki 'eğer Allah bir Muhammed Hak derseniz kurtuluşa erersiniz', onları müjdeliyor. Yok demezseniz, ebedi hayatınız tehlikededir diye de uyarıyor. Dinde zorlama yoktur. Onun için biz Müslümanlar hem davet esnasında, insanların inanıp inanmaması bakımından onları serbest bırakıyor hem de onları kendi idaremiz altına aldığımız topraklara kabul ettiğimiz zaman da kendi dinlerinde kalmalarına izin veriyoruz. Bu yönüyle İslamiyet, son din olmayı da bu sebepten de hak eden bir dindir. Bakın, Katolik dünyası, bırakın başka din mensuplarını farklı mezheplerini hatta kendi Katoliklik içerisinde farklı tandansları bile hazmedemeyip aforoz edip yakan bir din mensubu ve kilise tahakkümü ortaçağ karanlığını meydana getirmiştir."

Prof. Fayda, Hz. Ömer'in 11 yılı aşan Hilafet döneminde çok büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Halife olduğunda şöyle dua ediyor; 'Ey Allahım ben şiddetli bir insanım, mizacı sert bir insanım, beni yumuşat; ben zayıfım, beni kuvvetlendir ve beni cömert kıl" bilgisini aktardı.

Hz. Peygamber'in, biri Ebu Cehil lakaplı Ömer diğeri Hattaboğlu Ömer olan iki Ömer'den birinin Müslüman olması için dua ettiğini anımsatan Fayda, "Hz. Ömer bu duayı hatırladığında zaman zaman ağlıyor. Çünkü ya hidayet kendisine değil de diğerine olsaydı İslam nimetinde mahrum kalacaktı diye ağlıyor" dedi.

Her Cumartesi, Sanat Merkezi Salonunda

Hz. Ömer Birinci Dönemi programı kapsamında toplam 13 dersin işleneceği kaydedildi. Dersler, her hafta cumartesi günleri aynı yerde saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler