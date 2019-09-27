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Büyükşehir'den kadınlara araba bakım kursu

Büyükşehir Belediyesi kadınlara sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra açtığı kurslarla da kadınlara yönelik günlük yaşam becerilerini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

27.09.2019 14:37Büyükşehir'den kadınlara araba bakım kursu

Son olarak Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen 'Kadınlara Araba Bakım Kursu' ise sürücü veya sürücü adayları araba bakımı konusunda uygulandırmalı eğitimler ile bilgilendiriliyor.

Kadınlara sunduğu hizmetlerle bu alanda da örnek olan Büyükşehir Belediyesi, verdiği ücretsiz eğitimlerle farklı alanlarda kadınların günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine destek oluyor. Eşitlik Birimi tarafından geçtiğimiz yıllarda da verilen ve büyük ilgi gören Kadınlara Araba Bakım Kursu bu yılda gelen talep ile tekrar başladı. Toplumsal cinsiyette eşitlik sağlamak amacıyla dört hafta sürecek olan kursa bu dönemde 20 kadın katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 20 kadının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlara motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı gibi temel bilgiler uygulamalı olarak öğretiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına bu tür kurslar düzenledikleri için teşekkür eden kursiyerler, eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte araçlarının temel bakımlarını kendileri yapabileceklerini ifade ettiler.


Araba, Güncel

Kaynak: Bültenler

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