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Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar neticesinde bazı tedbir kararları aldı.

13.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:26
Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru

Cumhurbaşkanımız başkanlığında Koronavirüs tedbirleri ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında; daha önce aldığımız tedbirlere ilave olarak:

a)Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında eğitime 3 hafta ara verilmesine,

b)Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine 3 hafta ara verilmesine,

c)Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki "Spor Okulları"nda ve spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

d)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festivali'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerinin iptaline,

e)10-11-12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesine,

f)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait gençlik kamplarındaki faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

g)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na ait etkinliklere 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine,

h)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür-sanat etkinliklerine 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Şehir Tiyatroları, Güncel

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