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Büyükşehir'den Karşıyaka'ya büyük destek

İZMİR'in köklü kulübü Karşıyaka'ya geçen şubat ayında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin TL'lik katkı vermeyi kararlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 4 ayda bu kaynağın 4 milyon TL'lik kısmını yeşil-kırmızılılara aktardı.

10.08.2019 11:08 Büyükşehir'den Karşıyaka'ya büyük destek

İZMİR'in köklü kulübü Karşıyaka'ya geçen şubat ayında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin TL'lik katkı vermeyi kararlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 4 ayda bu kaynağın 4 milyon TL'lik kısmını yeşil-kırmızılılara aktardı. Büyükşehir Belediyesi'nden son olarak bu hafta içinde tesis yardımı kapsamında paranın 600 bin TL'lik kısmı için onay çıktı. Para, bayram tatilinin ardından Karşıyaka'ya nakit olarak ödenecek. Kaf-Kaf'a ödenen tutar 4 milyon TL'ye ulaşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'ya önümüzdeki 3 ay içinde 1 milyon 430 bin TL daha ödeme yapması bekleniyor. Tesis yenileme çalışmalarına geçen sezon içinde başlayan, sezon biter bitmez fitness salonu inşaatı ve kamp merkezinin revizyonuna start veren Kaf-Kaf'ta yeni sezon öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük mali desteği Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimine ilaç gibi geldi. Transfer yasaklısı kulüp, altyapı patentli kadrosuyla 4'üncü sezonuna girmeye hazırlanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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