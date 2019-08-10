Büyükşehir'den Karşıyaka'ya büyük destek

İZMİR'in köklü kulübü Karşıyaka'ya geçen şubat ayında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin TL'lik katkı vermeyi kararlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 4 ayda bu kaynağın 4 milyon TL'lik kısmını yeşil-kırmızılılara aktardı. Büyükşehir Belediyesi'nden son olarak bu hafta içinde tesis yardımı kapsamında paranın 600 bin TL'lik kısmı için onay çıktı. Para, bayram tatilinin ardından Karşıyaka'ya nakit olarak ödenecek. Kaf-Kaf'a ödenen tutar 4 milyon TL'ye ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'ya önümüzdeki 3 ay içinde 1 milyon 430 bin TL daha ödeme yapması bekleniyor. Tesis yenileme çalışmalarına geçen sezon içinde başlayan, sezon biter bitmez fitness salonu inşaatı ve kamp merkezinin revizyonuna start veren Kaf-Kaf'ta yeni sezon öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük mali desteği Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimine ilaç gibi geldi. Transfer yasaklısı kulüp, altyapı patentli kadrosuyla 4'üncü sezonuna girmeye hazırlanıyor.