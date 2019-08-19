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Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ne halkın düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal tesis kazandırdı.

19.08.2019 12:09 Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ne halkın düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal tesis kazandırdı. Tefrişatı devam eden sosyal tesis önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Kaş İlçesi Sütleğen Mahallesi'ne 2 bin 506 metrekarelik arsa üzerine 550 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı salon inşa edildi. Yöre halkının yıllardır ihtiyacı olan çok amaçlı salon imalatında sona gelindi.

1 milyon 660 bin 260 lira yatırım bedeline sahip olan Kaş Sütleğen Çok Amaçlı Salon bünyesinde, 365 metrekare çok amaçlı salon, mutfak, muhtar odası, kadın erkek ve engelli WC'leri ve otopark bulunuyor. Betonarme ve mekanik imalatlarının tamamlandığı proje iç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete başlayacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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