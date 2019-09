Büyükşehir'den kiralık bisiklet uygulaması

AŞTİ'nin yanında yer alan ve Başkentlilerin uğrak noktası olmaya başlayan parkta 2 bin 500 metre uzunluğundaki yeni bisiklet yolunu kullananlar her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi ilk kez kiralık bisiklet hizmeti vermeye başladı.Başkent'te 56 kilometrelik bisiklet yolu ile elektrikli bisiklet projesini hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Yavaş, toplu taşıma araçlarında bisikletlerin taşınabilmesi için aparat konulması talimatını da verdi.Bisiklet yollarının artırılması için çalışmalar hızlandırılırken, içerisinde yürüyüş ve koşu yollarının da bulunduğu 30 Ağustos Zafer Parkı'nda her yaştan vatandaşın güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilmesi ve bisiklet taşımadan spor yapabilmesi için "Bisiklet Kiralama" hizmeti sunuldu.Kiralama ücretleriÇevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin kent içinde bir ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda her yaş kategorisine uygun bisikletleri Başkentlilerle buluşturdu.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama hizmetinin ücret tarifeleri; 30 dakikası 2 TL, 1 saati 3 TL, 2 saati 5 TL olarak belirlendi.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, 30 Ağustos Zafer Parkı'nın özel bisiklet kullanım alanı olan ilk park olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:"Bu parkta bilindiği gibi mangal yasak, vatandaşlarımız dumansız bir parkta gönüllerince eğlenebiliyorlar. Burası özel bisiklet kullanım alanı olan ilk parkımız. İlerleyen zaman içerisinde bisiklet sayısını ve çeşitliliğini artırarak, diğer parklarda da bisiklet kiralama hizmetine geçmeyi planlıyoruz. Park içerisinde ilave açılımlar ve ek hizmetler ilerleyen günlerde hizmete sunulacak."Vatandaş memnun30 Ağustos Zafer Parkı'nda başlatılan "bisiklet kiralama" uygulamasından vatandaşlar ise son derece memnun.Zonguldak'tan kızlarını ziyarete gelen Coşkun Can Çankaya, parkı ilk kez gördüğünü belirterek, "İnsanlar, büyük şehirlerde betonlar arasında mahvoluyor. Bisiklet yolu çok güzel olmuş. 60 yaşındayım ve ben de bisiklete binip gezeceğim" derken, Burcu Salantur adlı bir başka vatandaş da, "Büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak açık yeşil alanlara hasretiz. Parkta bisiklet kiralanması ayrıca bir avantaj çünkü evimizde bisiklet olsa da arabaya koyup getirmek mümkün olmuyor" şeklinde konuştu.Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini söyleyen parkın minik ziyaretçilerinden 10 yaşındaki Eylül Defne Ödemiş, "Arabalar olmadığı için rahatlıkla korkmadan bisiklet sürebiliyorum. Buraya gelmekten çok mutluyum, çok eğleniyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, 9 yaşındaki Eymen Topaktaş ise, "Bisiklet yolu güvenli olduğu için çok uzun süre bisiklet kullanabiliyorum" dedi. - ANKARA