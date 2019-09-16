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Büyükşehir'den kırmızı palmiye böceği mücadelesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Antalya merkez ve ilçelerinde kırmızı palmiye böceği ile etkin bir mücadele yürütüyor.

16.09.2019 14:14Büyükşehir'den kırmızı palmiye böceği mücadelesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Antalya merkez ve ilçelerinde kırmızı palmiye böceği ile etkin bir mücadele yürütüyor. Ekipler, hurma ve palmiye ağaçlarının bakımlarını yaparak, ağaçlara zarar veren kırmızı palmiye böceğine karşı ilaçlama yapıyor.

Ziraat mühendisleri eşliğinde, Antalya merkez ve ilçelerde sorumluluk alanı içinde bulunan hurma ve palmiye ağaçlarının tespitini yapan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri bakım ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Nisan ile Eylül ayları arasında uçuş dönemi geçiren kırmızı palmiye böcekleriyle etkin bir mücadele yapıyor. Palmiye ve hurma ağaçların gövde içlerine girerek çürümesine sebep olan kırmızı palmiye böceği için ekipler özel mücadele tekniklerini kullanıyor. Cezbedici koku yayan feromon tuzaklarla, böceğin huni şeklindeki tuzağa girmesi sağlanarak zararsız hale getiriliyor. Ağaçların içine enjekte edilen kimyasal ilaçlama ile de böceğin öldürülmesi ve verdiği zararın durdurulması sağlanıyor. Ağaç içlerinin ilaçlanması nedeni ile kimyasal ilacın çevreye verebileceği zarar minimum düzeyde tutuluyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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