Büyükşehir'den 'Kızlar da Yapabilir' Etkinliği

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte kız öğrencilerin erkek egemen meslek gruplarında aktif yer alabilmesi için farkındalık oluşturulacak. Kadınların sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projelerin yanı sıra iş gücü kapasitesini artıracak projelerle kadınların ekonomik hayata dahil olmalarının önünü açan Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için de farkındalık etkinliği düzenliyor.Erkek egemen mesleklere kadın eliBüyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle gerçekleşecek 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliğiyle normal koşullarda erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında kızların da aktif olarak yer alabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak ve kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.Çalışan kadınlar cesaretlendirecekBu kapsamda farklı sektörlerden birçok katılımcıyla Aksu Cihadiye Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaş ve üzeri kız öğrenciler, erkek egemen olarak tanıtılan meslek gruplarında çalışan kadın çalışanlarla buluşacak. Katılımcılar, kız öğrencilere bu meslekler hakkında bilgi verecek, yaşadıkları tecrübeleri paylaşacak.Başkan Türel basın toplantısı düzenleyecekEtkinlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı basın toplantısı düzenlenecek. 11 Mart Pazartesi tarihinde ise Aksu Cihadiye Ortaokulu 12 yaş ve üzeri 20 kız öğrencinin katılımıyla 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. - ANTALYA