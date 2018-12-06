Büyükşehir'den Köprü İhalesi

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar
Bulvarı, Aşiyan Sokak Kavşağı'na köprü yapacak. 9 metre genişliğinde 170 metre uzunluğunda yapılacak köprü için gerçekleştirilen ihaleye 8 firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Aşiyan Sokak Kavşağı'na 9 metre genişliğinde 170 metre uzunluğunda köprü yapılması için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 663 bin TL olan köprü için yapılan ihaleye 8 firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Sinan İnşaat: 3 milyon 380 bin TL
Sontek İnşaat: 3 milyon 382 bin TL
Öner Proje: 3 milyon 888 bin TL
Hakan Kocaköse: 3 milyon 944 bin TL
Ginal İnşaat: 4 milyon 250 bin TL
Asmen İnşaat: 4 milyon 393 bin TL Aydın
İnşaat: 4 milyon 783 bin TL Şiran
Mühendislik 5 milyon 864 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kayseri
06 Aralık 2018 Perşembe 10:26