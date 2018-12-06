06 Aralık 2018, 10:26
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Büyükşehir'den Köprü İhalesi

Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Aşiyan Sokak Kavşağı’na köprü yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Aşiyan Sokak Kavşağı'na köprü yapacak. 9 metre genişliğinde 170 metre uzunluğunda yapılacak köprü için gerçekleştirilen ihaleye 8 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Aşiyan Sokak Kavşağı'na 9 metre genişliğinde 170 metre uzunluğunda köprü yapılması için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 663 bin TL olan köprü için yapılan ihaleye 8 firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Sinan İnşaat: 3 milyon 380 bin TL

Sontek İnşaat: 3 milyon 382 bin TL

Öner Proje: 3 milyon 888 bin TL

Hakan Kocaköse: 3 milyon 944 bin TL

Ginal İnşaat: 4 milyon 250 bin TL

Asmen İnşaat: 4 milyon 393 bin TL

Aydın İnşaat: 4 milyon 783 bin TL

Şiran Mühendislik 5 milyon 864 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ Kayseri
06 Aralık 2018 Perşembe 10:26