Haberler » Güncel » Büyükşehir'den Korkuteli'ne özel ekip - Haber

Büyükşehir'den Korkuteli'ne özel ekip

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilçelerde daha kaliteli ve hızlı hizmet üretmek için özel ekipler oluşturdu.

20.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:53Büyükşehir'den Korkuteli'ne özel ekip
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilçelerde daha kaliteli ve hızlı hizmet üretmek için özel ekipler oluşturdu. Ekipler, Korkuteli İlçesinde trafik kazalarına neden olan Atatürk Caddesi refüjünde çit çalışması gerçekleştirdi.

Yeni iş programlarıyla ihtiyaçlara cevap verebilmek için ilçelerde özel ekipler kuran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, son olarak Korkuteli'nde özel ekip oluşturdu. Özel ekip, ilçenin çevre temizliği, bakım onarım işleri, mezarlık hizmetleri, yeşil alanların bakım işleri olmak üzere birçok kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Caddesi güvenli hale getirildi

Büyükşehir Belediyesi, ilçe halkının şikayetleri ve yaşanan trafik kazalarını dikkate alarak Atatürk Caddesi'ne çit yapım işi talebini de vakit kaybetmeden yerine getirdi. Ekipler, Atatürk Caddesi refüjüne çit yaptı. Uzun süredir ciddi trafik kazalarının olduğu cadde böylece güvenli bir hale getirildi. Yetkililer Büyükşehir Belediyesinin taleplere hızla geri dönüş sağlamasının vatandaşların memnuniyetini sağladığını dile getiriyor. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 "Milli bitki" safrandan "20 kilo" hasat
11:12 İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar...
11:11 Şule Çet davasında 5'inci duruşma başladı
11:11 Şule Çet davasında 5'inci duruşma başladı
11:06 Başkale'de 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' açıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
09:56 Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
20.11.2019 11:12:31