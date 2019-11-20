Büyükşehir'den Korkuteli'ne özel ekip

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilçelerde daha kaliteli ve hızlı hizmet üretmek için özel ekipler oluşturdu. Ekipler, Korkuteli İlçesinde trafik kazalarına neden olan Atatürk Caddesi refüjünde çit çalışması gerçekleştirdi.



Yeni iş programlarıyla ihtiyaçlara cevap verebilmek için ilçelerde özel ekipler kuran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, son olarak Korkuteli'nde özel ekip oluşturdu. Özel ekip, ilçenin çevre temizliği, bakım onarım işleri, mezarlık hizmetleri, yeşil alanların bakım işleri olmak üzere birçok kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.



Atatürk Caddesi güvenli hale getirildi



Büyükşehir Belediyesi, ilçe halkının şikayetleri ve yaşanan trafik kazalarını dikkate alarak Atatürk Caddesi'ne çit yapım işi talebini de vakit kaybetmeden yerine getirdi. Ekipler, Atatürk Caddesi refüjüne çit yaptı. Uzun süredir ciddi trafik kazalarının olduğu cadde böylece güvenli bir hale getirildi. Yetkililer Büyükşehir Belediyesinin taleplere hızla geri dönüş sağlamasının vatandaşların memnuniyetini sağladığını dile getiriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA