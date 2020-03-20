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Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile etkin mücadelesine devam ediyor.

20.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:01
Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile etkin mücadelesine devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el dezenfektan otomatları konulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Raylı Sistemlerde başlatılan uygulama ile 100 noktaya sensörlü dezenfektanlar yerleştirilecek.
Raylı sistemlerde 100 noktaya yerleştirilecek
ANKARAY ve Metro'nun Kızılay'da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde Başkent'te bulunan toplam 43 Metro, 11 ANKARARAY ve 4 Teleferik İstasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek.
EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla oluşturulan Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımızdaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede tüm istasyonlarımızda montaj işlemi tamamlanmış olacak. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek."
Başkentliler yeni uygulamadan memnun
Metro İstasyonlarına el hijyeni için yerleştirilen dezenfektan otomatlarının yerinde bir uygulama olduğunu düşünen Eyyüp Dereli, "Bu tedbirleri aldığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Sırt sırta vereceğiz, bu hastalıktan kurtulmaya çalışacağız. Bu tür tedbirler alırsak ülkece bugünleri basit bir şekilde atlatırız" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir’den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler

Kaynak: İHA

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Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yeni önlemler
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Genel

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