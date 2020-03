Büyükşehir’den koronavirüsle mücadelede yoğun mesai

Büyükşehir'den koronavirüsle mücadelede yoğun mesaiANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçti. Şehrin her noktasında 7/24 dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Barınma Evi'nden hayvan barınaklarına, kamu kuruluşlarından yüksek yargıya, ortak alanlardan sivil toplum kuruluşlarının binalarına kadar birçok noktada çalışan temizlik ekipleri, toplu taşıma araçları, dolmuş ve taksileri de günlük olarak dezenfekte ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumak amacıyla koranavirüs salgını tehlikesine karşı kent genelinde 7/24 etkin mücadele gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kriz Yönetimi Merkezi'nin kurulmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında ilçe belediye temsilcileri ile de bir araya gelinerek durum değerlendirmesinde bulunuldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehlikesiyle mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirlerini artırırken, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda ilçe belediyeleri temsilcileri ile süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Polatlı ile Yenimahalle Belediyeleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Büyükşehir'in koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı aldığı tüm önlemler hakkında bilgi veren Çokakoğlu, "Büyükşehir temizlik ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarındaki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Metro, ANKARAY ve otobüsler başta olmak üzere her gün dolmuş ile taksiler dezenfekte ediliyor. Bu temizlik çalışmaları zabıta ekiplerimiz tarafından günlük olarak denetleniyor. Kamu binaları ve ortak kullanım alanları titizlikle ilaçlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Hayvan barınakları ve hayvanat bahçesinde dezenfeksiyonAnkara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınaklarında da dezenfekte çalışmalarına başladı. Rutin temizliğin dışında hayvan barınaklarında temizlik çalışmalarını iki katına çıkardıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara'da başkanlığımıza bağlı hayvanat bahçesi ve barınaklarımızda da temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini en üst seviyeye taşıdık. 2 barınağımız ve 1 tane hayvanat bahçemiz var ve bünyemizde 35 veteriner hekim bulunuyor. Hayvanlarımızın sağlığını korumak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor, tüm kontrollerini yapıyoruz."Taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyonBaşkent'te hizmet veren toplu taşıma araçlarının başında yer alan taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmaları Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kontrolünde günlük olarak devam ediyor.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri kent genelinde bulunan taksi durakları ile dolmuş depolama alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürütürken, Ankara Minibüscüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş toplamda bulunan 2 bin 56 minibüsümüzün her gün ilaçlanması talimatını verdi. Gece gündüz dolmuşlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu temizlik çalışmaları sayesinde müşteriler rahat ediyor. Bizlere sahip çıktığı için Mansur Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Tüzer ise "İlaçlama konusunda bizlere hizmet verip ve çalışanlar ile yolcuların güvenliğine önem veren Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu ciddi anlamda önemsiyoruz çünkü araçlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı, annelerimizi ve babalarımızı taşıyoruz. İyi ki belediyemiz var, iyi ki Mansur Başkanımız var" diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Gar Taksi Durağı Başkanı Hamza Kara ise tren garına dışardan çok sayıda yolcu geldiğini belirterek, " Koronavirüs salgını nedeniyle dezenfektan yapılması çok önemliydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve Ankara Şoförler Odasına yaptıkları hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" derken, Ankara Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çatıkkaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Ankara'da her gün yolcu taşıyan taksiciler dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade ettiler: Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında ve metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden temizlik ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının binalarını da programa alarak dezenfekte ediyor. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere kent genelinde bulunan yüksek yargı binaları ile yerleşkelerinde de titiz bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da dezenfeksiyon çalışması yapıyor.Belediye personelinin ve vatandaşların sağlığını önceleyen tedbirleri birer birer devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, kumanya sistemine geçmesinin ardından yemekhane yerine çalışanların bulunduğu katlarda kumanyaları dağıtıyor. Sosyal mesafe ilkesi uyarınca personelini uyaran ve belediye girişlerine ateş ölçerler koyan Büyükşehir Belediyesi, asansör girişlerine de dezenfektan ürünler yerleştirdi.

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :