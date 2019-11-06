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Büyükşehir'den lösemiyle mücadelede farkındalık çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen projeye destek verdi.

06.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:06 Büyükşehir'den lösemiyle mücadelede farkındalık çalışması
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen projeye destek verdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Takımı oyuncuları, antrenörler Mehmet Özkan, Ömer Çetin ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli katıldı.

Çocukların daima yanında olduklarının altını çizen katılımcılar, maskelerini takarak lösemili çocuklara destek verdi.

Lösemi nedir?

Lösemi ya da diğer adıyla kan kanseri, kemik iliğinde blast ismi verilen kötü huylu kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kontrolsüz çoğalan bu kötü huylu hücreler nedeni ile normal kan hücreleri çoğalamaz ve görevlerini yerine getiremez. Lösemi, çocuklarda en yaygın görülen kanser türlerinin başında gelmektedir. Bulaşıcı değildir ve tedavisi vardır. Lösemi hastası çocukların hayatlarını kurtarabilmenin en önemli yolu, kan ve kök hücre bağışıdır. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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