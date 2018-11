Büyükşehir'den Macarlar'a Yapılan Asfalta Tam Not

15 Kasım 2018 Perşembe 15:51



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte Macarlar ve Dereçiftlik Mahallelerini ziyaret etti, vatandaşla sohbette bulunarak, Macarlar ile Dereçiftlik mahalleleri arasında yer alan yol çalışmasını inceledi. Kafaoğlu "Macarlar ile Dereçiftlik sakinleri 100 yıl sonra sıcak asfaltla tanıştı ve böyle bir yol görmemiştir" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte Macarlar ve Dereçiftlik Mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Macarlar Mahallesi Muhtarı İsa Karakaya "Ben sosyal demokrat bir muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilgisi, alakası ve hizmetlerinden çok memnunuz. Bizim halkımız zekidir her şeyi görüyor.Biz tarım mahallesiyiz, şu anda herkes tarlasına özel araçlarıyla gidebiliyor. Eskiden tarlalara gidemezdik bile. Büyükşehir Belediyemiz anayolumuzu yaptı, sıfırdan köprümüz oluyor. İlgi ve alakanız bizi yeterince memnun etti. Parklarımız ve çöp konteynerleri de geldi. Biz çok memnunuz. 2019 Mart ayından sonra mahallemize de hizmetlerin devam edeceğine inanıyoruz. Bizim halkımız zeki bir halktır, her şeyi görüyor" dedi."Hizmetlerimizde samimiyiz"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir'i bütünşehir yapacağız. Balıkesir'de OSB genişliyor, gençler artık meslek edinmeli. Yakında Balıkesir'de yer kalmayacak. İstanbul ve İzmir otoyolunun Balıkesir'den geçmesiyle birlikte fabrikalar geliyor. Şu an 44 fabrika sırada. Gençlerimiz kurslara gitsinler, gençlerimiz meslek sahibi olsunlar. Şubat ayında SEKA da açılacak. Kırsal mahallemizde yaşayan gençlerimiz buralarda çalışacak. Şişecam da açılıyor. Altıeylül Belediye Başkanıyken yaptığımız gezilerde ve ziyaretlerde gördüm ki 13 alevi mahallemiz ötekileştirilmiş. O zaman göreve gelir gelmez alevi mahallelerine hizmet götürdüm hatta zaman zaman eleştiri de aldım ancak onların geçmişten kalan hakları vardı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da yıldan bu yana her kesime hizmet etmeye devam ediyoruz. Samimiyiz, bu zamana kadar oy için hizmet etmedim. Sizler oy verseniz de vermesiniz de hizmet edeceğiz dedik ve sözümüzü tuttuk. Oy için hizmet etmedik. Biz size gönlümüzü verdik. Doğru olan bu. Hep beraber el ele gönül gönüle buraların standartını şehir standardına getirmemiz lazım. Bu mahalle 100 yıldır burada böyle bir yol görmemiştir. Dereçiftlik de aynı. Bu millet hizmetin kralına layık. Biz de Alevi, Sünni ayrımı yok. Sevgi ve barış dili altın anahtardır, her kapıyı açar. Balıkesir'de coğrafya çok büyük. 20 ilçe ve 900 mahallemiz var. Giden belediye başkanımız AVM yapmış, Çamlık'ı yapmış, Avlu'yu yapmış ve merkeze ağırlık vermiş. Biz de kırsala ağırlık verdik. 4 yılda yapılması gereken asfaltı 1 yıl içinde yaptık. Bizim altyapıya, yıllara, suya ve kanalizasyona ağırlık vermemiz lazımdı ve bunlara ağırlık verdik"şeklinde konuştu. - BALIKESİR