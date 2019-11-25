Haberler » Güncel » Büyükşehir'den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi - Haber

Büyükşehir'den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi başlattı.

25.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:43Büyükşehir'den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi
Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi başlattı.

"Başkent'in Güneşleri Projesi" ile maddi durumu olmayan, ikametgahı Ankara'da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor. Projeyi yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız eğitim yardımı (burs) verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.

Burs almak isteyen öğrenciler ve gönüllü burs vermek isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde birer başvuru formu yer alıyor. Başvurular başlarken, eğitim yardımı için başvuru yapan öğrencilerin kriterleri Eğitim Yardımı Komisyonunca belirlenecek ve 12 ay kesintisiz eğitim yardımı sağlayan gönüllülere de "teşekkür belgesi" verilecek. Gönüllülerin ismi ve veya işyeri unvanları da isteğe bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Her gönüllü, maddi durumu yetersiz ve eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir ya da daha fazla öğrenciye aylık burs vererek eğitim desteği sağlamış olacak. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 DOKTORUN ODASINI FIRÇAYLA BASTI
16:02 Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
16:02 Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
16:02 Medeniyetler Diyaloğu Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor
16:02 Ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:03:39