Haberler » Yaşam » Büyükşehir'den Mevlid Kandili'nde vatandaşlara süt ikramı - Haber

Büyükşehir'den Mevlid Kandili'nde vatandaşlara süt ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergah Caminde Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından kutsal mekanlara gelen vatandaşlara süt ikramı yaptı.

09.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:29Büyükşehir'den Mevlid Kandili'nde vatandaşlara süt ikramı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Caminde Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından kutsal mekanlara gelen vatandaşlara süt ikramı yaptı.

Kent merkezi ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Mevlid Kandili'ni Şanlıurfa'nın manevi ortamında yaşamak için Dergah Camisine akın etti. Büyükşehir Belediyesi de Mevlid Kandili çerçevesinde gelen konuklara süt ikramında bulundu. 4 ayrı noktada gerçekleştirilen ikram dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Ayaz katıldı.

Vatandaşlar, Mevlid Kandili'nde süt ikramından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Mevlid Kandili, Şanlıurfa, Dergah, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:24 Büyükşehir'den Mevlid Kandili'nde vatandaşlara süt ikramı
12:46 Bilecik Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu yapıldı
12:41 Kayserili öğrencilere DPÜ'nün altın anahtarı verildi
12:33 Başkan Tekin'in 10 Kasım mesajı
12:31 HRÜ'de tefsir akademisyenleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:15:27