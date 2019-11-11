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Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek verdi.

11.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52Büyükşehir'den milli ağaçlandırma gününe destek
Büyükşehir Belediyesi 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek verdi. 'Geleceğe nefes' sloganıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde Kepez ilçesinde 2500 kök sığla ve çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği gününe özel ağaçlandırma çalışması yaptı.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla 81 ilde 11 milyon fidan dikim kampanyasına destek veren Büyükşehir Belediyesi Antalya genelinde toplam 2500 kök sığla ve çınar ağacı fidanının dikimini gerçekleştirdi. Merkez'de Kepez Baraj Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi orta refüjünde ağaçlandırma çalışması yapan belediye ekipleri 200 kök fidanın dikimini gerçekleştirdi.

Kırçiçeği Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Baraj Mahallesi Mevlana köprüsüne kadar ağaçlandırılan alanda incelemelerde bulunan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 11 Kasım milli ağaçlandırma seferberliği gününe destek oluyoruz. Antalya'mızın dört bir yanında Tarım ve Orman Bakanlığından temin ettiğimiz 2500 kök çınar ve sığla ağacı fidanlarının dikimini gerçekleştirdik. Kepez Baraj mahallemize bu kapsamda 250 kök fidanın dikimini gerçekleştirdik. Merkez ilçelerimize 1000 kök olmak üzere belirlediğimiz diğer ilçelerimizle beraber toplam 2500 fidanlarımızın dikimlerini gerçekleştirdik" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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