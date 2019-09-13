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Büyükşehir'den Muharrem ayında Ankaralılara aşure ikramı

Büyükşehir'den Muharrem ayında Ankaralılara aşure ikramı EGO Genel Müdürlüğü mutfağında hazırlanan 12 bin kişilik aşure Kızılay Meydanında kurulan çadırlarda başkentlilere sunuldu ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayı nedeniyle...

13.09.2019 13:01
Büyükşehir'den Muharrem ayında Ankaralılara aşure ikramı
EGO Genel Müdürlüğü mutfağında hazırlanan 12 bin kişilik aşure Kızılay Meydanında kurulan çadırlarda başkentlilere sunuldu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayı nedeniyle Ankaralılara aşure ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü mutfağında hazırlanan 12 bin kişilik aşure, Kızılay Meydanında kurulan çadırlarda Ankaralılara dağıtıldı. Başkentli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımına CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile çok sayıda bürokrat da katıldı.
Kızılay Meydanında gerçekleşen aşure dağıtımı, Karaşarlılar Derneği Dedesi Hasan Erdoğan'ın Muharrem Ayının ruhuna uygun olarak okuduğu dua ile başladı.
Okunan duanın ardından, belediye görevlileri binlerce vatandaşa plastik kaselerdeki aşureleri hazırlayarak tek tek ikram ettiler.
Büyükşehir'den Muharrem ayında Ankaralılara aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Ankara, Yerel

Kaynak: İHA

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