Büyükşehir'den Muradiye Ulaşım Güzergahlarıyla İlgili Açıklama

Açıklamada, adı geçen araçların şehir merkezinden yolcu alamamasının hukuki dayanağı olduğuna atıfta bulunuldu ve Manisa şehir merkezindeki noktalardan yolcuları alabilmelerinin hem hukuken hem de elektronik kart okuyucunun (Validatör) Manisa şehir merkezinde bindiği durağı algılaması ve ücret tarifesini okumaması nedeniyle teknik olarak alamadığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Manisa Haberleri.com isimli internet sitesinin 12.12.2019 tarihinde yayınlanan Ulaşımda yeni düzenleme başlıklı haberinde yer alan Manisa'da şehir içi ulaşımında kullanılan 17, 19, 20, 21 ve 22 nolu denetimli özel halk otobüslerinin şehri giriş noktalarında yolcu almamaları nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olduğu belirtilmiştir. Manisa Şehir Merkezindeki toplu taşıma hizmetleri (14) hat şeklinde SS. 155 Nolu Manisa Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait (168) ve Manulaş Şirketine ait (13) adet elektrikli otobüs ile (7) adet otobüs ile toplu taşıma aracı ile yürütülmekte olup, Manisa Merkezinin her noktası taşıma ağı içerisinde yer almakta birlikte hukuken şehir içinde toplu taşıma hizmeti (D) plaka tahsisli Özel Halk Otobüsleri niteliğinde olan araçlarla yapılabilmektedir" denildi.

Hukuki ve Teknik İmkansızlık Vurgusu!

Muradiye, Karaali, Yağcılar, MCBÜ Muradiye Kampüs ve sonradan yerleşime açılan Akgedik gibi merkez dışında yer alan mahallerdeki toplu taşıma hizmetlerinin SS. 141 Nolu Muradiye Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait (69) araç ile yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Kooperatif üyelerinin eski köy niteliğinde olan ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen (D4) yetki belgeli araçların Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yaptırılan Ulaşım Master Planları çerçevesinde dönüşümü sonrasında düzenlenen Güzergah İzin Belgesi ile faaliyet gösterdikleri, şehir içi toplu taşıma yapan halk otobüsü niteliğinde olmadıkları, belgelerinin mahalleden terminale şeklinde taşımacılığa izin verdiği, ancak bazı hatlarında üniversite öğrencilerini taşımaları, ilimize misafir olarak gelen öğrencilerin özellikle kız öğrencilerimizin olası güvenlik riskleri ile herhangi bir asayiş ve taciz olayına karşı korumak adına Manisa merkeze gelişlerinde özellikle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgesinden geçişlerine UKOME tarafından izin verilerek terminal bağlantısının sağlandığı, Manisa şehir merkezinden geçiş yaptığı noktalarda sadece kendi taşıma yaptığı bölgelere olan yolcularını alabileceği veya indirebileceği, Manisa kent merkezinde izlediği güzergahlarda özel halk otobüslerinin taşıma ağında olan ve taşıma yaptığı Manisa şehir merkezindeki noktalara olan yolcuları alabilmelerinin hem hukuken hem de elektronik kart okuyucunun (Validatör) Manisa şehir merkezinde bindiği durağı algılaması ve ücret tarifesini okumaması nedeniyle teknik olarak alamadığı, Manisa'ya toplu taşıma hizmeti veren ve belli güzergahları kullanarak terminale intikal eden Yuntdağı bölgesine ait kooperatif araçları ile Saruhanlı ve Karaağaçlı, Güzelköy, Veziroğlu tarafından gelen kooperatif araçları içinde benzer durumun söz konusu olduğu, Manisa merkez dışında yer alan mahallerden gelen güzergah izin belgeli araçların Manisa şehir içerisindeki noktalar arasında yolcu taşımacılığı yapmalarının merkezdeki toplu taşıma sistemini yürütülemez ve karmaşık bir hale dönüştürdüğünden elektronik bilet sisteminde (Validatör) durak tanımlaması yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.