Büyükşehir'den "Mutlu Aile" Programı

Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu Çocuk-Mutlu Aile" programına aileler büyük ilgi gösterdi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, "Aile kavramının başlı başına bir değeri ifade ettiği toplumumuzda, Türk aile yapısının belki de en sağlam müesseseler arasında bulunduğu şüphe götürmez bir gerçektir" dedi. Şahin, değişen zaman, günün koşulları, şartlar ve her gün adeta yeniden biçimlenen iletişim tekniklerinin, her yapıyı olduğu gibi, aileyi de olumsuz etkilediğini ve aileyi oluşturan temel değerleri de örseleyebildiğini kaydetti. Şahin, "Kendimiz için ifade edecek olursak; aile kavramının belki de en az hırpalandığı toplumların başında Türk toplumu gelmekte ve Türk aile yapısı, çevresel etkilere ve değişim süreçlerine karşı fevkalade bir direnç göstermektedir" ifadelerini kullandı.Günümüzde yapılan sosyolojik birçok araştırmanın; insanların birbirinden uzaklaşmalarına neden olan en önemli sebebin iletişim eksiklikleri olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, "Kaldı ki, boşanmış çiftler ve dağılmış ailelerle ilgili olarak yapılan araştırmalarda da benzer bu sorun ortaya çıkıyor. İletişimin elbette çeşitli yolları var; bu etkileşim sadece sözlü, yazılı, işitsel ya da dokunsal olarak düşünülmemelidir. Çünkü sevgi göstermek, şefkat göstermek, güvenmek, samimiyet ve paylaşmak gibi duygusal davranışlar da bir tür iletişim biçimidir. Dolayısıyla buradan hareketle şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki; mutlu bir aile ve mutlu bireylerden oluşan bir toplum, ancak doğru ve sağlıklı bir iletişimle mümkün olacaktır" diye konuştu.Bu süreçte en büyük sorumluluğun anne ve babalara düştüğünü kaydeden Hasan Şahin, çocuklara karşı iletişimin kesinlikle elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Şahin, "Çünkü birbirleriyle sağlam iletişim kuran aile bireyleri, her türlü güçlüğe ve zorluğa karşı koyma güdüsünü yine birlikte güçlendirecek ve bu da aile yapısının çok daha güçlü ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Çocuklarımızla iletişim kurarken, onları eğip bükmemeye ve kırıp dökmemeye özen gösterelim. İletişimi sevgi, saygı ve şefkat diliyle kuralım. Ailenin sadece biyolojik bir yapı ve akrabalık müessesesinden ibaret olmadığını, ailenin aynı zamanda bereketin ve faziletin kaynağı olduğunu da öğretelim" şeklinde konuştu. Programda daha sonra Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ni adeta hınca hınç dolduran anne ve babalara mutlu ailenin formüllerini anlattı. - ERZURUM