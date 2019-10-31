Büyükşehir'den "O" nurla onurlandık temalı "Mevlid-İ Nebi" etkinliği

Gelişi ile insanlığı Onurlandıran, Âlemlerin sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) anmak için tüm Gaziantepliler, 2 Kasım Günü saat: 19.30'da Şahinbey Spor Salonu'nda buluşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde planlanarak uygulamaya konulan Mevlid-i Nebi Haftası; "Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla ortaya çıktı. Haftayla, Peygamberin insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumun her kesimine ve gönül coğrafyasına tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve toplumda var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayacak.

2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiği program kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle "O" Nurla Onurlandık "Mevlid-i Nebi" etkinliği, sevilen şair Dursun Ali Erzincanlı Peygamberimizi anlatan şiirleriyle Ömer Karaoğlu ise ezgileriyle Gazianteplilere doyumsuz bir gece yaşatacak.

Öte yandan programda, Gaziantep'e emanet edilen yetim çocukların seslendireceği ilahiler "Mevlid'i Nebi" etkinliğe renk katacak.