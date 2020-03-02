Büyükşehir'den öğrencilere yangın tatbikatı ve eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vermiş olduğu eğitimlerle her türlü acil olaya zamanında doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını asgari düzeyde tutmak, afet ve yangınlar konusunda da öğrencileri bilinçlendiriyor.

HBB'NİN VERMİŞ OLDUĞU EĞİTİMLE ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENİYOR

Yangın öncesinde alınması gereken tedbirlerden bahseden eğitmenler, yangın anında doğru davranış şekilleri, yangına müdahale teknikleri, yapılması gerekenler ve yangın sonrasında yapılacaklar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ayrıca okulun bahçesinde temsili olarak yangın olayı gerçekleştirilerek itfaiyecilerin yangına müdahalesi canlandırıldı.

TATBİKATIN AMACI CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK

HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vermiş olduğu eğitimlerle her türlü doğal ve beşeri afete zamanında doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını asgari düzeyde tutmak, afet ve yangınlar konusunda da bilinç aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin sordukları soruları da yanıtlayan itfaiye eğitmenleri, okulda veya sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri doğal afet ve yangınlara karşı önleyici tedbirler almalarının önemine değindi.