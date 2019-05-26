Büyükşehir'den öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
bünyesindeki Bilgievleri, ilde bulunan ilkokul ve ortaokullarla yaptığı işbirliği ile öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi evleri; Kocaeli genelinde ilk ve ortaokullarla işbirliği yaparak öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde gerçekleşen proje sayesinde yüzlerce öğrenciye eğitim veriliyor. Bu kapsamda her hafta bir okulu misafir eden Bilgievleri, projeyle öğrencilere ebru, el sanatları ve tasarım resim, filografi, ahşap tasarım gibi sanatsal kulüp faaliyetleri yaptırırken, bilişim kulüplerinde ise robotik, 3D tasarımla baskı ve kod yazılımı gibi kulüp hizmetleri sunuyor.
Misafir edilen öğrencilere kulüp eğitimlerinin yanı sıra beceri atölyelerinde de eğitim veriliyor. Akıl ve zeka oyunları programı, fen atölyesi, masal saati kulübü, satranç kulübü, eğlenceli İngilizce kulübü, eğlenceli matematik kulübü ve sokak oyunları kulübüyle öğrencilerin becerilerini artıracak eğitimler veriliyor. Proje kapsamında Bilgievi şubeleri her hafta farklı bir okulu misafir ediyor. Haftalık ortalama 400 öğrenci projeden faydalanıyor. Gelen öğrencilerin çoğunluğu Bilgievleri'nden ilk kez hizmet alıp Bilgievleri projesini tanıma fırsatı buluyor.
"Okul-Bilgievi Projesi" sayesinde öğrencilerin farklı bir tecrübe edindiklerini belirten Tavşantepe İlkokulu öğretmeni Nurşen Kızılırmak
, "Öğrencilerimle yaptığım ziyaret sonucunda hem çok memnun kaldık hem de proje bize çok şey kattı." dedi. Projenin çok faydalı olduğunu söyleyen Kızılırmak, "Burada yaptığımız etkinlikleri okulda yapma fırsatı bulamıyoruz, dolasıyla öğrencilerimiz için oldukça faydalı bir proje ve devam etmesini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Kaynak: İHA