Büyükşehir'den Ömer Erkaraman Naht Sergisi

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, bu yönde yürüttüğü çalışmalar kapsamında açtığı sergilere bir yenisini daha ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan Ömer Erkaraman Naht Sergisi, 16-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Farklı tür materyaller ve teknikle hazırlanmış çalışmaları bir araya getiren sergiye, Gaziantep halkı yoğun ilgi gösterdi. 30 Kasım tarihine kadar açık tutulacak sergi, Gaziantep ve çevre illerden gelecek ziyaretçilere ev sahipliği edecek.