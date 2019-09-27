Haberler » Güncel » Haber

Büyükşehir'den Otobüs ve İş Makinesi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir ili Kavak ilçesine 1 otobüs, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine 1 otobüs ve 1 kamyon, Gümüşhane ili Arzularkabaköy beldesine 1 otobüs ve 1 minibüs hibe etti.

27.09.2019 09:45Büyükşehir'den Otobüs ve İş Makinesi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan yeni nesil iş makineleri ile il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, filosunda bulunan modern otobüslerle de ulaşımı sağlıyor.

Hizmet dışında kalan araç ve iş makinelerini diğer belde belediyelere de hibe eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Nevşehir ili Kavak ilçesine 1 otobüs, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine 1 otobüs ve 1 kamyon, Gümüşhane ili Arzularkabaköy beldesine 1 otobüs ve 1 minibüs hibe etti. Hibe edilen araçların, bu beldelerde daha aktif bir şekilde kullanılabileceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Belediyelerimiz vatandaşlara daha verimli hizmet sunmak istiyorlar. Bu anlamda bizden destek istediler. Talebe göre ihtiyaç fazlası olan araçlarımızı hibe ettik. Belediyelerimize hayırlı olsun" dedi.


Nevşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 Erzurumlu minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi
12:08 Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti
12:08 Başkan Asya, itfaiyecilerle bir araya geldi
12:08 İspanyol büyükelçinin 'Fetih" yolculuğu
12:08 Avcılar'da 258 bina için ihbar yapıldı
12:07 Şişli'de bir binanın balkonu çöktü
12:07 Sorun çözüldü, sadece Hamsilos'a giriş ücretli olacak