Büyükşehir'den Pardus eğitimi

Büyükşehir'den Pardus eğitimiBüyükşehir Belediyesi'nden örnek olacak eğitimYerli yazılım "Pardus"u kullanmaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de ilçe belediyelere "Pardus" eğitimi veriyorYerli yazılım pardus sisteminin işleyişi her ay ilçe belediyelere anlatılacakANKARA - TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli yazılım "PARDUS" işletim sistemine geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de ilçe belediyelere eğitim programı başlattı. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna tarafından tanıtımı yapılan milli yazılım sistemine ilgi her geçen gün artıyor.Her ay ilçelere eğitim verilecekBüyükşehir Belediyesi ve birimleri başta olmak üzere diğer tüm ilçelerde yaygınlaştırılması planlanan yerli ve milli yazılım "PARDUS" hakkında uzmanlar tarafından verilen ilk eğitim, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu'nun da katıldığı ilk eğitimde merak edilen tüm sorulara yanıt verildi. Kurtoğlu, her ay devam edecek eğitim programıyla ilçe belediyelere sistemin işleyişini detaylı şekilde anlatacaklarını söyledi.İlçe belediyelerine örnek oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısı sonrası yerli ve milli ürünlerin kullanımı konusunda tüm birimlere genelge gönderen Başkan Tuna, sistemin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik talimatının ardından, eğitim programları artırıldı.Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Yöneticisi Tugay Şahin ve TÜBİTAK Pardus Proje Müdürü Cengiz Çelik tarafından verilen eğitimlerde, ilçe belediye temsilcilerine yerli işletim sistemi slaytlı anlatıldı.Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı eğitimde, Büyükşehir Belediyesi'nde projenin uygulama alanının her geçen gün artırılarak sürdürüldüğüne dikkati çeken Şahin, şu bilgileri paylaştı: "Yerli ve milli bir işletim sistemi olan PARDUS'un en büyük önemi, bu kapsamda süren Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olması. Bu konuda çok büyük çalışmalar yapıldı ve biz de yerli bir yazılıma sahip olduk. Şimdi de bu yazılımı kendi kurum ve kuruluşlarımızda kullanarak, hem yerli ve milli çalışmalara destek sağlıyoruz hem de bu yazılımın işleyişini çok daha iyi kavrayabiliyoruz. Bu konudaki eğitimleri de İŞ-KUR ile birlikte çalışanlarımıza veriyoruz. Bu yazılımın tüm bilgisayarlarımıza kurulması için çalışmalara devam ediyoruz."