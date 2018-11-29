Büyükşehir'den Payas'a Modern Yollar

Toplu taşımadan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kadar birçok başlıkta bölgenin ve ilçenin ihtiyaç ve yapısına göre hareket eden Büyükşehir, Hatay'ı modern yollara kavuşturmaya devam ediyor.

Son olarak Payas'ın Karbeyaz Mahallesi Zehir Sokak ve Yenişehir Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi'nde geçen günlerde başlayan beton asfalt serim çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol çizgilerinin de çizilmesiyle yolları vatandaşın hizmetine sundu.

Kent genelinde devam eden modern ulaşım hizmetlerinin planlar dâhilinde devam edeceğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, Hatay halkına yakışan çalışmaların altına imza atmayı sürdüreceklerini de belirtti.