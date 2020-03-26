Büyükşehir'den piyasaya can suyu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkilenen kesimi rahatlatmak amacıyla 70 milyon TL ödeme yaptı.
26.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:01
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle etkilenen kesimi rahatlatmak amacıyla 70 milyon TL ödeme yaptı.
Büyükşehir Belediyesi piyasaya 70 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların ay başında alması gereken muhasebeleşmiş mevcut alacaklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla önceden hesaba yatırdı.
Başkan Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalarımıza nisan ayında ödenecek olan 70 milyon TL'yi yarın ödüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ
Büyükşehir Belediyesi piyasaya 70 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların ay başında alması gereken muhasebeleşmiş mevcut alacaklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla önceden hesaba yatırdı.
Başkan Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalarımıza nisan ayında ödenecek olan 70 milyon TL'yi yarın ödüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Güncel