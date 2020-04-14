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Büyükşehir'den polise baklavalı kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Covid 19'la mücadele kapsamında şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilen Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarındaki denetim notasında görevli polisleri ziyaret edip, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılını baklava ikram ederek kutladı.

14.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:33
Büyükşehir'den polise baklavalı kutlama
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Covid 19'la mücadele kapsamında şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilen Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarındaki denetim notasında görevli polisleri ziyaret edip, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılını baklava ikram ederek kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınının önüne geçmek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal destek programını kararlılıkla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yoğun tempoda Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılını da unutmadı. Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra sahada görevli polisleri de vazife başında ziyaret etti. Covid 19'la mücadele kapsamında Bursa'nın da giriş çıkışlara kapatılmasının ardından Gemlik ilçesi sınırlarındaki denetim noktasında görev yapan polisleri ziyaret eden Başkan Aktaş, salgınla mücadele kapsamında da önemli görevler alan tüm polisleri kutladı.

Emniyet ve Jandarma Teşkilatının da özellikle pandemi sürecinde Vefa Destek Gruplarında ev ev dolaşarak hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim emniyetimiz, güvenliğimiz, asayişimiz için cansiperane hizmet eden polislerimizi tebrik ediyorum. Onlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler ve başarılı görevler temenni ediyorum. Ülkemiz güçlü bir ülke. Emniyet ve jandarma teşkilatımız da pandemi sürecinde vefa destek gruplarında ev ev dolaşarak ekstradan hizmet veriyorlar. Bu vesileyle de onlara çok çok teşekkür ediyorum. Polis teşkilatımızın 175'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra bizzat kendisi denetim noktasında görevli polis ve jandarmalara baklama ikram etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Gemlik, Bursa, Polis, Güncel
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