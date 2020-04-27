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Büyükşehir'den, Roman vatandaşlara gıda paketi desteği

Büyükşehir'den, Roman vatandaşlara gıda paketi desteğiMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki mağdur hanelere gıda paketi desteğinde bulundu.

27.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:46
Büyükşehir'den, Roman vatandaşlara gıda paketi desteği
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki mağdur hanelere gıda paketi desteğinde bulundu.
Çoğunluğu müzisyenlikle ve gündelik temizlik işleriyle geçimini sağlayan vatandaşlar yaşanan olağanüstü süreçte ekonomik sorunlarının ağırlaştığını Büyükşehir Belediyesi'ne bildirerek gıda malzemesi talebinde bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde eğlence mekanlarına getirilen kısıtlama kararıyla Roman vatandaşların birçoğu işsiz kaldıklarını söylerken, gündelik temizliğe gidenler de işlerinde önemli ölçüde aksama olduğunu bildirdi. Ekonomik sıkıntıları her geçen gün artan Roman vatandaşların çağrılarına kulak veren Büyükşehir Belediyesi, erzak kolisi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri hanelerin kapılarını tek tek çalarak kolileri vatandaşlara ulaştırdı.
Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Talip Moğoltekin, koronavirüs sürecinde mahalledeki vatandaşların işlerinde önemli ölçüde aksama olduğunu belirterek, 'Mahalledeki insanlar günübirlik işlerle geçiniyorlar. Bu anlamda da Turgutreis Mahallesi diğer mahallelere nazaran gelir seviyesi biraz daha düşük bir mahalle. Virüsten dolayı mekanlar kapandı. Bu anlamda müzik sektörü de bitti. Mahalledeki müzisyen arkadaşlar boşa düştüler, çalışmıyorlar. Günübirlik işlerle uğraşan vatandaşlarımız da aynı şekilde. Ev temizliğine giden kadınlar işe gidemiyor. Bu durumda insanların maddi geliri gün geçtikçe düşüyor, evinde yiyecek ekmeği bulamayacak seviyeye geliyorlar' dedi. Büyükşehir’den, Roman vatandaşlara gıda paketi desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutreis Mahallesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber
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