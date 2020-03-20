Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Haberler

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Korono virüsü ile en başından beri mücadele eden sağlık çalışanlarını saat 21'de belediye binasının teras katına çıkarak çalışanlarıyla birlikte alkışladı.

20.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:43
Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Korono virüsü ile en başından beri mücadele eden sağlık çalışanlarını saat 21'de belediye binasının teras katına çıkarak çalışanlarıyla birlikte alkışladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de çığ gibi büyüyen vatandaşların balkona çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlamasına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da çalışanlarıyla birlikte destek verdi. Başkan Yılmaz belediye binasının terasına çıkarak saat 21'de tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek alkışladı. Başkan Yılmaz "Başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. Tüm sağlık camiasını özverili çalışmalarından dolayı alkışlıyoruz"dedi. Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
Etiketler : Muhittin Yücel, Balıkesir, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haberler California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor - Haberler Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi - Haberler İşçiler göçük altında kaldı - Haberler Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler
Loading