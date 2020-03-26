Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına jest

Sağlık çalışanları için hazırlanan atıştırmalıklar hastanelere dağıtılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'deki sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor. Tıbbi maske üreterek aile sağlık merkezleri ve hastanelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hastaneden ayrılamayan sağlık personeli için börek ve kurabiye hazırlayıp dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin hazırladıkları 350 kişilik ilk üretimin teslimatı İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne yapıldı. Bugün ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1200 kişilik börek ve kurabiye paketleri bırakıldı. Yarın ise SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bir sonraki gün de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hazırlanan gıdalar teslim edilecek.

Üretim alanı dezenfekte ediliyor

Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'daki binasında üretim yapan pasta ve aşçılık eğitmenleri bone, maske ve eldiven kullanıyor. Meslek Fabrikası eğitmenlerinden Ercan Turan, üretim alanının her gün dezenfekte edildiğini ve hijyen koşullarının sürekli kontrol edildiğinin altını çiziyor. Sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorluk çeken sağlık personeline destek olmak için her gün işlerinin başında olacaklarını söyleyen Turan, dayanışmanın süreceğini belirtiyor.

Kaynak: Bültenler