Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına jest - Haberler

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına jest

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs salgını nedeniyle görevlerinin başından ayrılamayan sağlık çalışanlarıyla dayanışmayı sürdürüyor.

26.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:01
Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına jest

Sağlık çalışanları için hazırlanan atıştırmalıklar hastanelere dağıtılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'deki sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor. Tıbbi maske üreterek aile sağlık merkezleri ve hastanelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hastaneden ayrılamayan sağlık personeli için börek ve kurabiye hazırlayıp dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin hazırladıkları 350 kişilik ilk üretimin teslimatı İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne yapıldı. Bugün ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1200 kişilik börek ve kurabiye paketleri bırakıldı. Yarın ise SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bir sonraki gün de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hazırlanan gıdalar teslim edilecek.

Üretim alanı dezenfekte ediliyor

Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'daki binasında üretim yapan pasta ve aşçılık eğitmenleri bone, maske ve eldiven kullanıyor. Meslek Fabrikası eğitmenlerinden Ercan Turan, üretim alanının her gün dezenfekte edildiğini ve hijyen koşullarının sürekli kontrol edildiğinin altını çiziyor. Sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorluk çeken sağlık personeline destek olmak için her gün işlerinin başında olacaklarını söyleyen Turan, dayanışmanın süreceğini belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek - Haber 10:32: Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı - Haber 10:32: Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haber 10:32: Bayburt'ta halk pazarı kapatıldı - Haber 10:32: Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri devriye sırasında hırsızlık zanlılarını yakaladı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber