Büyükşehir'den Sağlık Lisesinde Okuyan Öğrencilere "ALZHEİMER" Eğitimi

Şehir merkezinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine verilen eğitimde; öğrencilerin ileriki dönemde yaşlılara yönelik nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde bilgiler verildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) yapılan eğitime yaklaşık 750 öğrenci katılırken; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk ve Uzman Dr. Gülçimen Soylu tarafından yaşlılık ve unutkanlık hakkında bilgiler verildi.

Konuşmacılar; öğrencilere alzheimer hastalığı ve bu hastalığa yakalanan kişilere nasıl bakım verileceği, nasıl iletişim kurulabileceği konusunda bilgilendirilme yaptılar.

Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise, Gaziantep'te engellilere yönelik yaptıkları projelerden bahsetti.

Yaşlılar Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü, Yaşam Evi Şube Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Moral Evi, Aktif Yaşam Merkezi, 160 yataklı hastane, Çölayak Kafe ve Mutlu Kafe ile hizmet verdiklerini aktaran Çelebi, 5 yıl içinde engellilere yönelik önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'te yaklaşık 5 bin 200 dolayında alzheimer hastasının bulunduğunu, meslek elemanları ile bin 200'e kişiye ulaştıklarını ve bunlara hizmet verdiklerini aktaran Çelebi, sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin insanlar ile birebir ilgileneceğini belirtti. Birgün anne ve babaların sağlık alanında çalışan insanlara ihtiyaç duyacağını ifade eden Çelebi, "Bazı insan mühendis bazı insan ise mimar olabilir. Ama her insan başka bir insan ile yakından ilgilenmez. Bunları ancak sağlık alanında yapanlar bilir" diye konuştu.

Program sonrasında Çelebi, eğitimcilere katkılarından dolayı birer hediye tadim etti.

Kaynak: Bültenler