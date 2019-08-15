Büyükşehir'den sağlıklı kent uygulamaları

Toplum sağlığını gözeten Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için EGO otobüslerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor.



Başkentlilerin sağlıklı koşullarda ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı EGO otobüslerinde temizliğe özen gösteriyor.



Önce hijyen



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları otobüslerin servis dışına çıktığı gece saatlerinde titizlikle yürütülüyor.



EGO otobüslerinin iç kısmındaki yolcu koltukları başta olmak üzere koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları dip köşe ilaçlanarak, salgın hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dezenfekte ediliyor.



ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar ilaçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.



Sağlıklı kent uygulamaları kapsamında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra toplu taşıma araçlarında temizlik ve yıkama çalışmaları da sürdürülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA