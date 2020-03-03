Büyükşehir'den salgın hastalıklara karşı ilaçlama

Adana Büyükşehir Belediyesi, metro, otobüs, duraklar, hastane ve okullarda salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.



Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında, metro duraklarında, belediye otobüslerinde, bankamatiklerde ve okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını; özellikle kış aylarında artan salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, en azından insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla yaptı.



Toplu taşıma araçlarındaki rutin temizliğe ek olarak yapılan ilaçlama sayesinde toplu taşıma araçları her türlü virüs aracılığıyla ve viral yolla bulaşan organizmalara karşı dezenfekte edildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi okullarda da ilaçlama çalışması yaptı. Böylece öğrencilerin de virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan hastanelerde de çalışma yapan ekipler, hastane önlerini ve bahçeleri ilaçladı.



İlaçlama çalışmasının periyodik olarak süreceği açıklandı. - ADANA

Kaynak: İHA