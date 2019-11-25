Büyükşehir'den Salihli Mezarlıklarına Hizmet Ziyareti

Mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş da, yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Daire Başkanı Demirbaş; Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve mezarlık sorumlularıyla birlikte Salihli mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıkların bakımı ve onarımı noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Demirbaş, ziyaretlerinin süreceğini ifade etti.