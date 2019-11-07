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Büyükşehir'den Salihlili Gaziye Ziyaret

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Teğmen Haşim Alpaslan'ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

07.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:31 Büyükşehir'den Salihlili Gaziye Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, kahraman gaziyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

17 Ekim'de Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Teğmen Haşim Alpaslan'ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve BESOT Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu da, kahraman gazimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan gazinin babası Raşit Alpaslan, annesi Müzeyyen Alpaslan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Güzgülü, gazi Haşim Alpaslan'a da sağlıklı ömürler diledi. Gazimizin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. Daha sonra ise eller semaya açılarak, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ruhuna ithafen dualar okundu.


Şehir Hastanesi, Çaldıran, Manisa, Van, Güncel

Kaynak: Bültenler

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