Büyükşehir'den, Seyrantepe'ye yeni projeler

Mahallede bulunan taş ocağı olarak kullanılan mağaraların yıkılarak imar düzenlemesi yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan Fatma Şahin, düzenli olarak gerçekleştirdiği saha çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Seyrantepe Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Halkın sıkıntılarını doğrudan öğrenmek, şehirdeki çalışmalar çerçevesinde doğru adımlar atmak amacıyla, Başkan Şahin çalışmalarını sürdürdü. Şahin, Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın'la yaptığı görüşmede, vatandaşın isteklerinin ne yönde olduğu hakkında bilgi aldı, şikâyetleri dinledi.

MAĞARALAR YIKILIP YERİNE SOSYLA TESİS YAPILACAK

Mahallede bulunan taş ocağı olarak kullanılan mağaralar hakkında konuşan Şahin, yıkım için ekiplerin yönlendirileceğini söyledi. Bölgenin yapılacak imar düzenlemesiyle yeni bir cehreye sahip olacağının sözünü verdi. Nüfusu 45 binin üzerinde olan Seyrantepe Mahallesi'nin yıkımlar ve imar düzenlemelerinden sonra geniş çaplı bir sosyal tesisin yapılacağının talimatını verdi. Okullarda bulunan öğrenci kitlesinin sosyal tesislerde belli aktivitelere dâhil olması için mahalleliyle ortak kararı alındı.

Başkan Fatma Şahin, Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın'ın ofisine yaptığı ziyaretteyse ulaşımla ilgili sıkıntıların yaşandığını belirtildi. Muhtar Taşkın, otogar istikametine yönelik toplu taşımanın eksikliğin giderilmesi yönünde bir düzenleme istendiğini belirtti. Başkan Şahin, sorunun çözümü için talimat vererek otogara yönelik ulaşım hattının en kısa sürede revize edileceğini ifade etti. Başkan öte yandan Nihat Özdemir Caddesi'nde asfalt ve yol daraltma çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.

Ziyaretleri ve incelemeleri ardından esnafı gezen Başkan Fatma Şahin, önerileri dinledi hatıra fotoğrafı çektirdi.