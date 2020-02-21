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Büyükşehir'den silüet resim sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 2020 Yılı Sanat Etkinlikleri kapsamında Silüet Resim Atölyesi Performans Sergisi düzenlendi.

21.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:00Büyükşehir'den silüet resim sergisi

109 eserin yer aldığı sergi, hafta sonu gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (MABESEM) düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Pilten, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Selami Gün ile sanatçılar ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Selami Gün, heyecan verici bir sergi etkinliğinde biraraya geldiklerini kaydederek Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa sürekli kurslar düzenlediklerini ve halen 75 kursun açık olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de konuşmasında konuklara "Hoşgeldiniz" dedi. Başkan Vekili Pilten, sergide merak uyandırıcı eserlerin yer aldığını kaydetti.

Yapılan konuşmalardan sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Sergide MABESEM Silüet Resim Atölyesinde yapılan 109 eser yer alıyor.

Sergi hafta sonu boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek.


Malatya, Selim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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