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Büyükşehir'den sokak hayvanlarına sıcak yuva desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda tasarlanan kedi evi ve köpek kulübelerini Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ne yerleştirildi.

14.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:57Büyükşehir'den sokak hayvanlarına sıcak yuva desteği
Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda tasarlanan kedi evi ve köpek kulübelerini Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ne yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen kedi evi ve köpek kulübesi tasarım ve uygulama atölyesinde sokak hayvanları için yapılan kulübeler sergilendi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi giriş holündeki galeride sergilenen kedi ve köpek evleri, gerçekleşen etkinlikle Umuttepe Yerleşkesi'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sponsor olduğu projeye mama desteği ile de destek oldu.

Kulübelerin sergilendiği etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Fevzi Karabıyık, çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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