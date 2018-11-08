Büyükşehir'den Soma Personeline Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, düzenlemiş olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Soma ilçesine gitti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş'in de eşlik ettiği ziyarette Mustafa Genç, ilk olarak Soma Muhtarlık İşleri Sorumlusu Can Doğan Cansever'i makamında ziyaret etti.

Soma'da yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında Can Doğan Cansever'den bilgi alan Genç, daha sonra personellerle toplantı yaptı. Genç konuşmasında, "Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 6 bin çalışanıyla büyük bir ailedir. Büyük bir aile olarak vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmet için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken, yeni bir şeyler katarak yapalım. Yeni şeyler getirelim, kendimizi değiştirelim. Bir günümüz bir günümüze uymasın, daha başarılı olalım, daha ileriye gidelim. Sizler bizim için önemlisiniz. Allah hepinize sağlık sıhhat versin. Hep birlikte nice güzel günlere yelken açalım diyorum" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, buluşmada yaptığı konuşma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin Soma'daki personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.