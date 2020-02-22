Büyükşehir'den sosyal yardım alan ailelere gıda desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarda yeni bir modeli hayata geçirdi. Yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak ekonomilerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, Polatlılı çiftçilerden alınan 140 ton soğanı yardıma muhtaç ailelere dağıtarak gıda ihtiyaçlarını karşılayacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar gününden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere 140 ton soğan dağıtacak.



Sosyal destek kapsamında yeni bir modeli hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Polatlı Soğancılar Birliğinden satın aldığı 140 ton soğanı ekonomik zorluk çeken ailelere ücretsiz dağıtacak.



Soğuk hava deposunda bekletilen soğanlar, 23 Şubat Pazar gününden itibaren 22 kiloluk çuvallar halinde Başkentin çeşitli noktalarındaki 2 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA