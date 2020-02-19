Büyükşehir'den "Şühedanın emaneti Gaziantep" söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca Antep'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla söyleşi organize edildi. Onat Kutlar Konferans Salonu'nda Pelin Çift'in modaretörlüğünde tarihçi Tufan Gündüz'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kurtuluş mücadelesi hakkında gençlere ders niteliğinde bilgiler verildi. Pelin Çift'in Kurtuluş Savaşı dönemine dair sorularını yanıtlayan Tufan Gündüz, tarihin tozlu sayfalarında yer alan ecdada yönelik hikayeleri ve detayları bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Salonu dolduran gençlere Antep Savunması'nda verilen kahramansı mücadele hakkında önemli bilgiler aktaran tarihçi Gündüz, " Gaziantep , atalarımızın bize emanet ettiği çok önemli bir şehirdir. Bizim bu şehre yönelik sorumluluğumuz çok fazla. Gelgelelim biz, kurtuluş mücadelesinde ilk kurşunun sıkıldığı yer konuşmuyoruz. Manda ve himayeye karşı Antep'te sıkılan ilk kurşunun bir anlamı var. Büyük resme baktığımız zaman ilk kurşun; 'İngilizlere sizi burada rahat ettirmeyeceğiz' anlamına geliyordu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki deneyimli subaylar ordular terhis edildikten sonra bölgedeki ileri gelenlere şehri savunmaları gerektiğini telkin ediyorlardı. İlk işgaller hep semboliktir. Ancak Antep'in işgali sembolik değildi. İngilizler bu bölgede tutunamayacağını anladığı anda bölgeyi Fransızlara bıraktı. Fakat Fransızlar ne kadar Ermeni lejyon varsa bölgeye gönderiyordu. Bunun yanı sıra 50 bin Ermeni daha bölgeye göç ettiriliyordu. Böylelikle Antep'in demografik yapısının bozulması amaçlanıyordu" dedi.

Antep'in Savunması'nda şehrin yaşlıları ve ileri gelenlerinin o dönemde Ermenilere ısrarla telkinde bulunduklarına dikkati çeken Gündüz, "Ermeni devleti kurmak isteyen azgın bir grup mevcuttu. Ermeniler, başka bir etnik unsurun yer alamadığı bir devlet anlayışına sahip olmak istiyorlardı. Antep, Diyarbakır ve Muş gibi şehirlerde; Türksüz, Kürtsüz bir şehir düşünemezsiniz. Mozaik bir yapıya sahip bu coğrafyada Ermeniler, tamamen temizlik harekatında yer alarak kendi ulusunun hakim olduğu homojen bir yapı istiyordu.Sırpların ve Yunanlıların yaptıklarının aynısı gerçekleştirmek amacındaydı. Ama bölgede çok ciddi bir direniş vardı. Bunu gözden kaçırmaları onların en büyük hataları oldu" diye konuştu.

Programın sonunda Gaziantep Valisi Davut Gül'le Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, günün anısına Pelin Çift'e ve Tufan Gündüz'e hediye verdi.